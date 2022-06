Verdachte van moord op Gino donderdag voorgeleid bij raadkamer

Donny M., verdacht van de moord op de 9-jarige Gino, moet donderdag voor de raadkamer van de Rechtbank Limburg verschijnen. De raadkamer beslist over zijn verdere gevangenhouding en kan zijn voorarrest met negentig dagen verlengen. Behalve van moord wordt de 22-jarige man uit Geleen ook verdacht van ontvoering van het jongetje.

Gino verdween op woensdagavond 1 juni toen hij in Kerkrade aan het voetballen was. Enkele dagen later werd hij dood teruggevonden achter een uitgebrande woning in Geleen. De politie arresteerde vlak daarvoor Donny M. in diens woning vlakbij de vindplaats van het lichaam van de 9-jarige jongen.

Gino woonde in Maastricht bij zijn alleenstaande moeder. Die kon echter niet voor hem zorgen door ziekte. Daarom ging hij logeren bij een oudere zus in Kerkrade. Hij was daar net een week toen hij verdween.

Afgelopen dinsdag was in besloten kring de uitvaart van Gino in Maastricht.