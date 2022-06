Vogelgriep op vleeskuikenbedrijf Tzum, 166.000 vogels afgemaakt

In het Friese dorp Tzum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Het gaat waarschijnlijk om een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant, meldt het ministerie van Landbouw.

Alle 166.000 vleeskuikens op het bedrijf worden afgemaakt om verspreiding van het virus te voorkomen.

Twee andere pluimveebedrijven die in de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen, worden gescreend op vogelgriep. In een zone van 10 kilometer rond de vleeskuikenhouderij geldt per direct een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en gebruikt strooisel.

Landelijk geldt al maanden een ophok- en afschermplicht in verband met vogelgriep.