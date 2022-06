Yeşilgöz onderzoekt verbod op delen ontwerp voor 3D-geprint wapen

Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz laat uitzoeken hoe voorkomen kan worden dat mensen ontwerpen voor wapens uit een 3D-printer met elkaar delen of publiceren. “We kijken wat het meest effectief is, en dan gaan we dat gewoon doen”, zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer over terrorisme en extremisme. DENK en D66 vroegen de minister hoe kan worden voorkomen dat extremisten dit soort wapens in handen krijgen.

Het is al verboden een wapen te printen, merkte Yeşilgöz op. “Een printopdracht geven is al strafbaar.” Ze heeft een commissie die werkt aan een nieuwe Wet wapens en munitie gevraagd om te kijken hoe ook het delen van de ontwerpen verhinderd kan worden. Het eindrapport van die commissie onder leiding van voormalig CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam wordt nog dit jaar verwacht.

Politie en justitie waarschuwen al langer voor de mogelijkheid om wapens te 3D-printen. In februari werd in het Zeeuwse Schouwen-Duiveland een man aangehouden die zo’n wapen in zijn bezit had. Hij had naast munitie en airsoftwapens ook nazivlaggen in huis. De politie wees erop dat dergelijke wapens eerder zijn aangetroffen in onderzoeken naar terroristische misdaden, zoals de aanslag op een synagoge in het Duitse Halle in 2019.