Pinkpop weer met duizenden bezoekers van start in Landgraaf

Na een vanwege de coronapandemie verplichte pauze van twee jaar is Pinkpop vrijdag terug. Drie dagen lang genieten duizenden bezoekers in Landgraaf van bands als Metallica, Chef’ Special en Måneskin. “We staan te springen”, zegt festivalmanager Niek Murray.

“Nu gaat echt gebeuren waar we het hele jaar voor hebben gewerkt.” De twee Pinkpop-loze jaren hebben “erin gehakt”, vertelt de festivalmanager. “Voor de crew, leveranciers en iedereen was het weer even zoeken van: hoe deden we dat ook alweer?” Maar na twee dagen opbouwen was dat alweer verdwenen, vertelt Murray.

De 51e editie van Pinkpop wordt de eerste met Murray als festivalmanager. Hij nam het stokje over van oprichter en ‘Mr. Pinkpop’ Jan Smeets, die in 2020 vanwege zijn gezondheid stopte als festivaldirecteur.

Ook de organisatie van Pinkpop kreeg dit jaar te maken met allerlei tekorten, die in de hele sector spelen. “Je ziet het overal: leveranciersproblemen, personeelsproblemen. Ook wij hebben daar last van”, zegt Murray. Het organiseren van deze editie was daarom “uitdagender” dan anders, maar volgens de festivalmanager is alles “op papier geregeld”.

Deze week kwam er nog een uitdaging bij voor de festivalorganisatie. Het belooft vrijdag en zaterdag bijzonder warm te worden in het zuiden van het land, de temperatuur in Landgraaf kan oplopen tot 32 graden. Vanwege de verwachte hitte zijn er extra waterpunten op het festivalterrein, worden bezoekers geïnformeerd over de warmte en is de EHBO geïnstrueerd extra op bezoekers te letten. Bij punten waar drukte wordt voorzien, kan water worden uitgedeeld.