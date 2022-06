Van der Burg: oplossing voor ergste nood in asielopvang Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg denkt een oplossing te hebben voor de meest acute nood in de asielopvang in Ter Apel, waar de afgelopen tijd vaak ruimte tekort was. De veiligheidsregio’s hebben voor de komende dagen zo’n driehonderd extra opvangplekken toegezegd. In ruil daarvoor belooft het kabinet snel met structurele oplossingen te komen.

De afgelopen weken moesten asielzoekers regelmatig op stoelen slapen in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, omdat er te weinig bedden beschikbaar waren. Hoewel het Rode Kruis sinds deze week tenten bij het aanmeldcentrum heeft geplaatst, zijn er nog steeds niet altijd genoeg slaapplekken.

Ook in de nacht van donderdag op vrijdag moesten asielzoekers op stoelen overnachten. En dat terwijl het Rode Kruis donderdag sprak van “onmenselijke omstandigheden” omdat in Ter Apel asielzoekers vijftien uur zonder eten, drinken en andere hulp hebben gezeten.

“Wat er gisteren gebeurd is, kan echt niet”, zegt Van der Burg. Daarom heeft het kabinet besloten tot een crisisaanpak. De meest betrokken bewindspersonen staken vrijdag meteen voor de eerste keer de koppen bij elkaar onder leiding van minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid). Zij willen snel met oplossingen komen, zei de staatssecretaris na afloop van dat overleg.

Maandag al moet Van der Burg een plan overleggen om de komende drie maanden te zorgen voor genoeg opvangplekken. De ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) moeten zorgen dat er voldoende plekken komen voor zogenoemde statushouders, mensen die de asielprocedure doorlopen hebben en in Nederland mogen blijven. Ook dat plan moet er maandag liggen.

Niet de instroom van asielzoekers maar de doorstroom is momenteel het grootste probleem. In asielzoekerscentra verblijven 40.000 statushouders. Daardoor is er te weinig plek voor nieuwe asielzoekers om door te stromen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat daardoor op zijn beurt vaak overvol zit.