Verdachten van gewelddadige overvallen op BN’ers horen strafeisen

De drie Rotterdamse mannen die worden verdacht van de gewapende overval op YouTube-ster Nikkie de Jager horen vrijdag in de rechtbank welke straffen het Openbaar Ministerie tegen hen eist. Dat geldt ook voor de 21-jarige Rotterdammer Younes S. die onder meer wordt verdacht van de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp.

De verdachten van 21 tot en met 33 jaar komen uit Rotterdam en Ridderkerk en vormen volgens het OM een criminele organisatie. Volgens het OM zijn in totaal acht verdachten in wisselende samenstelling verantwoordelijk voor vier overvallen en drie inbraken. De overvallers sloegen toe in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden. Daarbij maakten ze volgens de politie enkele tonnen buit.

Nikkie de Jager, bekend van NikkieTutorials, werd op 8 augustus 2020 met haar verloofde overvallen in hun eigen huis door vier mannen. De slachtoffers zijn met geweld naar binnen gesleept, onder bedreiging van een vuurwapen en een mes. Ze werden geschopt en geslagen. De vriend van de make-upartieste raakte daarbij gewond. De slachtoffers werden op stoelen vastgebonden met ducttape, tiewraps en touwen. De overvallers gingen ervandoor met onder meer waardevolle sieraden, sleutels en een tas van het merk Louis Vuitton.

René van der Gijp was op 27 april 2020 slachtoffer van een mislukte overval. Hij zat in zijn auto voor zijn woning toen hij door drie gemaskerde mannen werd belaagd. Ze sloegen met slaghamers op zijn gepantserde autoruiten, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit. Hun chauffeur is later dat jaar veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor medeplichtigheid. Van der Gijp vermoedt dat de daders uit waren op zijn Rolex-horloge.