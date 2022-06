Bezoekers mogen zelf drinkwater meenemen naar Pinkpop om hitte

Bezoekers van Pinkpop mogen zaterdag zelf water meenemen naar het festivalterrein. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt nadat vrijdag lange rijen en wachttijden waren ontstaan voor de waterverdeelpunten van waterleidingmaatschappij Limburg (WML) op het festivalterrein.

“Het is vandaag ook toegestaan om eigen drinkflessen tot een halve liter mee te nemen”, maakt de organisatie op Facebook bekend. “Smeer je daarnaast goed in, zorg voor voldoende hoofdbedekking, zoek op tijd de schaduw op, en let goed op elkaar!”

“Het wordt vandaag heel warm! Zorg dat je vandaag voldoende water drinkt”, aldus Pinkpop.

WML heeft inmiddels vier extra waterpunten op het festivalterrein neergezet. Pinkpop publiceert op de eigen website een plattegrond waar deze waterpunten te vinden zijn. Naar verwachting wordt het zaterdag in Landgraaf zeker 35 graden.

Mensen kunnen hun lege flesjes ook bijvullen bij de waskranen bij de toiletgroepen, liet WML vrijdag al weten.