Bouwplaatsen openen de hekken op Dag van de Bouw

Verspreid over het hele land openen bouwplaatsen de hekken voor bezoekers op de Dag van de Bouw. Het is voor de vijftiende keer dat de bouwsector talloze projecten openstelt voor publiek. De officiƫle opening is bij de Afsluitdijk waar gewerkt wordt aan het versterken van het bouwwerk. Bij de opening zijn onder anderen minister Mark Harbers en voorman van Bouwend Nederland Maxime Verhagen aanwezig.

Het publiek kan verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten en weg- en waterbouwprojecten bezoeken die normaal gesloten zijn voor publiek. Naast het project Afsluitdijk is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een kijkje te nemen bij de sluis in aanbouw bij Terneuzen. De opengestelde projecten zijn onderverdeeld in onder meer restauratie, renovatie, herbestemming, verbouw en nieuwbouw, maar ook verduurzaming en onderhoud.

Op de bouwplaatsen worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals optredens, bouwdemo’s en speurtochten. Voor sommige bouwprojecten is aanmelden vooraf noodzakelijk.