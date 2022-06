Boze reacties op nieuwe Jodenvergelijking door boerenvoorman

Van verschillende kanten is met verontwaardiging gereageerd op een passage in een interview met Mark van den Oever, de leider van Farmers Defence Force (FDF). In de Volkskrant zegt hij zaterdag dat de situatie van de boeren te vergelijken is met die van Joden in de Tweede Wereldoorlog, een vergelijking die hij drie jaar geleden al maakte en waar hij nog steeds achter staat.

Oud-PvdA-politicus Lodewijk Asscher twittert: “Boeren moeten minder stikstof uitstoten Joden werden vergast. Het verschil weigeren te zien is narcistisch antisemitisme”. Tv-producent en programmamaker Harry de Winter schrijft op Twitter: “Waarom aandacht besteden aan deze doorgedraaide boer #markvandenoever “de boeren zijn de nieuwe joden” @FarmersDefence levensgevaarlijk. waartoe dient dit soort berichtgeving! ? sensatie? negeren en arresteren indien nodig is de enige reactie #boerenprotest.”

Van den Oever ziet de stikstofplannen van het kabinet als “aanval op een bevolkingsgroep”. Hij vindt dat boerenbedrijven worden gediscrimineerd, net als “de periode van voor de oorlog, toen alle Joodse winkels gediscrimineerd werden”.