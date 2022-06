COA vindt twee nieuwe opvangplekken voor 230 asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft zaterdag twee nieuwe locaties gevonden voor de opvang van 230 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

Conform de afspraken met de 25 veiligheidsregio’s kunnen 150 asielzoekers terecht in Geleen, meldt een woordvoerder van het COA. Vanuit de reguliere opvang van het COA zijn tachtig plaatsen gevonden in een hotel in de gemeente Haarlemmermeer. Het COA zegt nog met enkele andere gemeenten in gesprek te zijn om zaterdag aanvullende opvang te kunnen regelen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) zei vrijdag dat hij een oplossing gevonden dacht te hebben voor de meest acute nood in de asielopvang in Ter Apel. De veiligheidsregio’s hebben volgens hem namelijk voor de komende dagen zo’n driehonderd extra opvangplekken toegezegd. De helft daarvan lijkt met de locatie in Geleen te zijn ingevuld.

Vrijdag werd voor 175 asielzoekers onderdak geregeld in locaties in Beuningen, Alphen aan den Rijn, Monnickendam en Haarlem.

De zegsman meldt dat er met het oog op de hitte goed voor de asielzoekers in Ter Apel wordt gezorgd. “Er is voldoende water en voldoende te eten.”