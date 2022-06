FDF-voorman: Joden moeten het zich niet persoonlijk aantrekken

Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force (FDF), heeft geen spijt van zijn omstreden uitspraken, zoals zijn vergelijking van de situatie van boeren nu met die van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar hij zou “het wel spijtig vinden als mensen zich erdoor gekwetst voelen”, zegt hij zaterdag tegen Nieuwsuur.

Van den Oever vindt dat Joden die zich mogelijk gekwetst voelen, het zich niet persoonlijk moeten aantrekken. “Want het is niet op de persoon bedoeld. Ik heb geen spijt van mijn uitspraken”, aldus de FDF-voorman.

Zaterdagochtend verscheen in de Volkskrant een interview met Van den Oever. Daarin stelde hij dat boeren met het landbouwbeleid van het kabinet worden gedecimeerd, zoals dat ook in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met Joden. Hij ziet de stikstofplannen van het kabinet als een aanval op een bevolkingsgroep. De FDF-voorman vindt ook dat boeren worden gediscrimineerd, net als Joden voor de Tweede Wereldoorlog.

Het interview riep veel reacties op. Onder anderen Justitieminister Dilan Yesilgöz en minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vonden de uitspraken ongepast en te ver gaan.