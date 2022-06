Jarig Ouwehands vraagt aandacht voor lot van de ijsbeer

In Utrecht, Den Bosch, Wageningen, Veenendaal en Rhenen is op een aantal zebrapaden een schildering aangebracht van een ijsbeer. Er staat bij: ‘Sta even stil bij de ijsbeer. Zijn leefgebied wordt steeds kleiner. De natuur roept’.

Het is een initiatief van Ouwehands Dierenpark in Rhenen, dat deze zaterdag negentig jaar bestaat. Volgens de website is de enige verjaardagswens van de dierentuin “dat iedereen even stilstaat bij de natuur”.

“De laatste jaren is het vooral ons doel om mensen bewust te maken van de schoonheid van de natuur en het belang deze te behouden, dat de mens zich inzet voor soortbehoud en natuurbescherming. Met ons negentigjarig bestaan vinden wij het een mooi moment om deze boodschap duidelijk uit te dragen”, zegt directeur Robin de Lange van Ouwehands Dierenpark.