Kaag: agressie tegen politici of bestuurders onacceptabel

D66-partijleider Sigrid Kaag heeft geen goed woord over voor de agressie en bedreigingen aan het adres van politici, bestuurders en wetenschappers. Die zijn onacceptabel. Politici moeten daar niet voor buigen, zei Kaag op het landelijk D66-congres.

“Wij kunnen nooit accepteren dat intimidatie, belediging en bedreiging aan de orde van de dag zijn”, zei Kaag. Ze complimenteerde VVD-minister Christianne van der Wal (Landbouw en Natuur), die “in een moeilijke situatie en onder grote druk blijft bij wat ze weet dat juist is.” Namens het kabinet is Van der Wal verantwoordelijk voor het terugdringen van de stikstofuitstoot.

De haat van een polariserende samenleving richt zich niet alleen op politici. “De haat wordt nog venijniger, nog intenser, als het over vrouwen gaat”, stelde Kaag. “En het zorgelijke is: wat mensen op het internet zeggen vindt uiteindelijk een weg naar de echte wereld.”

Ze refereerde aan de bedreigingen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema na het besluit dat Ajax niet op het Museumplein kon worden gehuldigd. En aan de continue haatmails vol met seksisme en racisme die historicus en universitair docent Nadia Bouras krijgt. Dat viroloog Marion Koopmans vanwege extreme bedreiging niet op Oerol kan optreden, kan volgens Kaag niet door de beugel.

De samenleving moet wakker worden, vindt de D66-leider. “Demonisering en ontmenselijking van de ander hebben gevolgen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te vrezen voor de gevolgen. Voor mensen die opeens de daad bij het woord voegen. En dan is het te laat.”

Ze riep iedereen op zich af te keren van de retoriek die gericht is op het beschadigen van personen en zich uit te spreken tegen kwetsend en dreigend taalgebruik, zoals ook in het regeerakkoord staat. Iedereen kan en moet daaraan werken. Kaag: “Dat is geen luxe, maar noodzaak.”