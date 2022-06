KNMI waarschuwt voor hitte in Limburg

Het KNMI waarschuwt voor zeer hoge temperaturen in Limburg. Het kwik loopt daar zaterdagmiddag op sommige plaatsen op tot 35 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven en wijst erop dat ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid door de hitte gezondheidsklachten kunnen krijgen.

Het is niet overal in Nederland zo warm. De verschillen in temperatuur zijn zaterdag groot: in het noordelijke kustgebied wordt het maar net 20 graden. Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag is er kans op regen- en onweersbuien. Zondag is de hitte voorbij en volgt een bewolkte dag met een enkele bui, aldus het KNMI.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf eerder al aan dat de luchtkwaliteit in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland zaterdag slecht wordt door smog en adviseerde mensen die daar gevoelig voor zijn zware lichamelijke inspanning te beperken of binnen te blijven. Ook het Longfonds waarschuwde mensen met longklachten voorzichtig te zijn vanwege de hitte. “Probeer zo veel mogelijk je buitenactiviteit te doen op de momenten dat de lucht schoon is. Of blijf binnen en vermijd inspanning”, raadde de organisatie aan.