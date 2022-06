Pride March Rotterdam trekt duizenden deelnemers

Ruim vijfduizend mensen hebben zaterdag in Rotterdam meegelopen in de Pride March om op te komen voor de emancipatie van de lhbti-gemeenschap, meldt organisator Stichting Roze Zaterdagen. De optocht, die volgens de politie zonder incidenten verliep, is een van de belangrijkste onderdelen van Roze Zaterdag.

De Pride March vertrok vanaf het Willemsplein. Voorop liepen enkele Feyenoordsupporters met een spandoek in de kleuren van de Rotterdamse vlag en met de tekst “Hand in hand voor een veilige stad”. Achter hen droegen mensen een vele meters lange regenboogvlag door de straten.

Feyenoord hees zaterdagochtend de regenboogvlag op het Maasgebouw bij Stadion Feijenoord in Rotterdam-Zuid. Paul van Dorst, voorzitter van lhbti-supportersclub de Roze Kameraden, zei tijdens een manifestatie voorafgaand aan de mars trots te zijn. “Ik denk dat wij vandaag een hele mooie prestatie hebben geleverd samen met de club, omdat de club vandaag voor het eerst heeft laten zien met een immens symbool dat de club voor iedereen is”, zei hij.

Voorzitter Simon Timmerman van de stichting Roze Zaterdagen Nederland noemde het eerder deze week “noodzakelijk” dat Roze Zaterdag in Rotterdam plaatsvindt, na enkele incidenten in de stad. Vorig jaar werd het pand van COC Rotterdam beklad met anti-lhbti-teksten. Ook werd brand gesticht bij de sportschool van Van Dorst.

De festiviteiten duren tot 23.00 uur zaterdagavond. Op de Coolsingel zijn optredens van onder anderen S10 en Doppelgang & Willie Wartaal. Roze Zaterdag is dit jaar ook de aftrap van de Rotterdam Pride-week. De hele week zijn er in de stad lezingen, gesprekken en feestjes die in het teken staan van de Pride. Volgend jaar is de organisatie van Roze Zaterdag in handen van de gemeente Goes.