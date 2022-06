Rotterdam gaststad van Roze Zaterdag

Rotterdam is zaterdag het toneel van Roze Zaterdag. Op dit nationale evenement, dat elk jaar in een andere stad plaatsvindt, wordt onder meer met een informatiemarkt, een mars door de stad en optredens stilgestaan bij de emancipatie van de lhbtiqa+-gemeenschap.

Roze Zaterdag, sinds eind jaren 70 het oudste Pride-evenement van Nederland, wordt traditiegetrouw afgetrapt met een kerkelijke viering. In Rotterdam is dat om 09.30 uur in de Waalse Kerk in het centrum van de stad. Om 11.30 start op het Willemsplein nabij de Erasmusbrug de zogeheten Pride March, waarbij de deelnemers een mars door de stad lopen. Deze wordt georganiseerd door diverse Rotterdamse organisaties zoals COC Rotterdam en eindigt op de Coolsingel.

Daar begint om 12.00 uur de informatiemarkt Container Village en zijn er vanaf 14.00 uur tot in de avond op het podium ter hoogte van het stadhuis optredens van onder meer songfestivalwinnaar Duncan Laurence en de Nederlandse songfestivalvertegenwoordiging van dit jaar S10. ‘s Middags overhandigt wethouder Said Kasmi, aanwezig namens het Rotterdamse college, de sleutel van Roze Zaterdag aan een vertegenwoordiging van de gemeente Goes, die volgend jaar het evenement organiseert.

Roze Zaterdag, waarvan Rotterdam voor het laatst in 2001 gaststad was, is ook de aftrap van de Rotterdam Pride week. De rest van de week zijn er in de stad onder andere lezingen, gesprekken en feestjes die in het teken staan van Pride.