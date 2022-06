Ingebroken in woning van zedenverdachte Donny M. in Geleen

Zondagavond is ingebroken in het appartement van Donny M., de 22-jarige man die verdacht wordt van de moord op de 9-jarige Gino. De politie constateerde rond 20.30 dat de verzegeling van de woning in Geleen verbroken was, vertelt een woordvoerder na berichtgeving door het AD.

De zaak wordt volgens de woordvoerder behandeld als een inbraak. Hij noemt het “opmerkelijk” dat het om de woning van Donny M. gaat. Of er ook iets uit de woning is verdwenen kon hij niet zeggen. De woning was door de politie verzegeld na huiszoekingen in het kader van het onderzoek naar de moord op Gino. Er zal een nieuwe verzegeling worden aangebracht.

Behalve van moord wordt M. ook verdacht van de ontvoering van Gino en van het bezit van kinderporno. Het lichaam van het jongetje werd op 4 juni gevonden op enkele tientallen meters van de woning van M.