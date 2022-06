Twee doden, vijf gewonden bij ongeval met spookrijder op A28

Bij het ongeval met een spookrijder in de nacht van zaterdag op zondag op de A28 bij het Drentse Hooghalen zijn twee mensen om het leven gekomen. Vijf anderen raakten gewond, meldt de politie.

Bij het ongeluk botste een spookrijder frontaal op een tegemoetkomend voertuig. De bestuurster van het voertuig waar de spookrijder frontaal op botste, een 35-jarige vrouw uit Leek, overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Ook de spookrijder, een 30-jarige man uit Assen, kwam om.

Kort voor het ongeval, rond 00.30 uur, kreeg de politie meerdere meldingen binnen dat een spookrijder met hoge snelheid over de A28 reed. Volgens de politie reden meerdere agenten naar de A28 om de spookrijder te stoppen. Nabij Assen leek de spookrijder inderdaad te stoppen, maar toen agenten de bestuurder wilden controleren ging die er weer met hoge snelheid vandoor. Hierop ontstond een achtervolging.

Vanaf de afslag Assen-Noord reed het voertuig richting Beilen, opnieuw spookrijdend, aldus de politie. Agenten zouden hebben geprobeerd het verkeer stil te leggen en te waarschuwen, maar ter hoogte van Hooghalen botste het voertuig frontaal op een tegemoetkomend voertuig. Ook drie andere voertuigen waren betrokken bij het ongeval.

Vijf anderen, allemaal inzittenden van de andere drie betrokken voertuigen, raakten gewond. De gewonde, een 67-jarige vrouw uit Stadskanaal, een 68-jarige man uit Stadskanaal, een 37-jarige vrouw uit Musselkanaal, een 60-jarige man uit Assen en een 52-jarige vrouw uit Assen, zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Vanwege het onderzoek is de weg in beide richtingen meerdere uren afgesloten geweest. Omdat aan de aanrijding een achtervolging door de politie voorafging, is de Rijksrecherche ingelicht. Die gaat, zoals gebruikelijk bij incidenten waarbij politiemensen zijn betrokken en mensen gewond zijn geraakt of omkwamen, ook onderzoek doen.

De politie roept getuigen op zich te melden, en verzoekt ook mensen die dashcambeelden hebben van de spookrijder of de aanrijding deze beelden via een online tipformulier op de website van de politie te uploaden.