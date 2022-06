Vier jaar op rij tropennacht in juni in Nederland

De temperatuur is zaterdag bij weerstation Maastricht volgens Weer.nl de hele dag niet onder de 20,0 graden gekomen. Dat betekent dat er sprake was van een tropennacht. Daarmee is er voor het vierde jaar op rij in juni een tropennacht in Nederland geregistreerd. Weer.nl spreekt van “een unieke reeks, omdat tropennachten bijzonder zijn, zeker in juni.”

De Bilt heeft bijvoorbeeld nog nooit een tropennacht vastgelegd in die maand. In stedelijke gebieden, aan de kust en in het zuiden en oosten van het land zijn in het verleden wel dergelijke nachten voorgekomen in de junimaand. Een landelijk dagrecord is niet gehaald, want vorig jaar kwam het kwik op 18 juni in Maastricht niet lager dan 21,5 graden.

Van 1901 tot 1957 zijn in juni nooit tropennachten geregistreerd. Dat veranderde in 1957 toen er zowel op 29 als 30 juni eentje was. Daarna volgden in 1976 drie tropennachten op rij, van 26 tot en met 28 juni. Op 27 juni werd het in IJmuiden niet kouder dan 21,5 graden.

Vorige eeuw kwam het tot vijf tropennachten, deze eeuw telt er inmiddels al zeven. In 2005 was er één tropennacht op 24 juni. Daarna volgden 2019 (24 en 25 juni), 2020 (26 juni), 2021 (17 en 18 juni) en 2022 (18 juni).