Wandelaars van start in Nacht van de Vluchteling

De wandelaars zijn begonnen aan de Nacht van de Vluchteling. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, gaven bij de Grote Kerk in Den Haag om middernacht het officiële startschot.

“Waar we door de coronacrisis een aantal jaar hebben moeten wachten om de Nacht zo groots op te zetten, konden vluchtelingen vaak niet wachten. De afgelopen jaren is het aantal vluchtelingen wereldwijd gestegen tot 100 miljoen. Vandaag zetten we vele duizenden extra stappen voor al die mannen, vrouwen en kinderen in grote nood”, zei Ceelen tijdens de start.

Ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Tilburg zijn de in totaal 4000 deelnemers begonnen aan een tocht van 40 kilometer. Ze zamelen geld in voor acute noodhulp voor vluchtelingen in Syrië, Afghanistan, Mali, Bosnië en Herzegovina, Polen en Somalië. De deelnemers konden zaterdag in het begin van de avond in Utrecht, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam ook kiezen voor een wandeling van 20 kilometer.

Vanwege de warme nacht heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo zijn er extra waterposten en zijn zout en suikers voor de lopers ingeslagen. Ook bij de bemande EHBO-posten hebben de organisatoren vanwege de warmte aanpassingen gedaan.

De lopers van de 40 kilometer worden zondagochtend tussen 07.00 en 12.00 uur aan de finish verwacht. Voor het begin van de Nacht van Vluchteling hebben de deelnemers ruim 1,1 miljoen euro opgehaald. De eindstand wordt zondagochtend bekendgemaakt.