Boeren willen stikstofplan maken met overheidsspecialisten

Zeven boerenorganisaties willen dat het kabinet juridische stikstofspecialisten levert, die samen met de boeren gaan werken aan een oplossing voor de stikstofcrisis. De agrarische sector wil voor 1 juli volgend jaar een plan op tafel hebben liggen, waarin vastgelegd is welke investeringen en innovaties in de sectoren uitvoerbaar zijn en welke effecten dat zal hebben. Zonodig huren de boeren zelf extra expertise in. Ondertussen gaan ze het stikstofplan van minister Christianne van der Wal intensief bestrijden.

Dat staat maandag in een gezamenlijke verklaring van LTO Nederland, Farmers Defence Force FDF, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board, Producentenorganisatie Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. De zeven organisaties voorspellen een “spervuur aan Wob-verzoeken” aan het ministerie van Landbouw. De boeren twijfelen ernstig aan de cijfers in het stikstofplan van de regering en willen elk rapport opvragen bij de overheid en laten narekenen. “Zo zal het voorgenomen stikstofbeleid van minister Van der Wal zichzelf opblazen”, denken zij.

De boeren zeggen er hun ogen niet voor te sluiten dat er iets moet gebeuren aan de stikstofuitstoot in en bij natuurgebieden. Maar volgens hen zijn maatregelen binnen die gebieden zelf en een enkele bedrijfsverplaatsing daarvoor voldoende. Ze vragen nogmaals om steun van de lokale, provinciale en landelijke politiek. “We maken ons eigen plan wel zonder de minister. Als het af is, gaan we de resultaten met het kabinet bespreken”, aldus de boerenclubs.