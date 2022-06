D66 wil thuis opzoeken politici en bestuurders verbieden

D66 vindt dat het strafbaar moet worden om politici “ongewenst en onaangekondigd” thuis op te zoeken vanwege hun werk. Volgens een motie van Kamerlid Joost Sneller gaat daar “altijd een intimiderende werking” van uit, en vormt zo’n thuisbezoek daarom een bedreiging “voor het vrij functioneren van onze democratie”.

Sneller komt met zijn motie naar aanleiding van een aantal voorvallen van politici die thuis werden opgezocht en dat intimiderend vonden. “Bij Christianne van der Wal, de minister voor Stikstof, stond de politie erbij en keek ernaar”, zegt het Kamerlid.

Volgens het kabinet kon er niet opgetreden worden tegen de boeren die bij Van der Wal op de stoep stonden omdat de wet dit niet verbiedt. “Wat mij betreft moet de wet zorgen dat de politie niet met lege handen staat”, aldus Sneller. Zeker aangezien Farmers Defence Force meer van dit soort acties heeft aangekondigd. “Dan kan je niet achteroverleunen en machteloos toekijken, ook als wetgever.” Hij wil dat het kabinet nog dit jaar met een voorstel komt.

Sneller is vooralsnog niet van plan om dit soort wetgeving in te richten voor andere beroepsgroepen die met intimidatie te maken gekregen hebben, zoals wetenschappers en journalisten. “Wat mij betreft zou je sowieso hiervan weg moeten blijven, maar de lat voor het verbieden of strafbaar stellen ligt wel hoog.” Het Kamerlid vindt dat de grens bij politici en bestuurders gezien hun rol in de democratie al is overschreden. Als mensen uit andere beroepsgroepen hier “vaak” mee te maken krijgen “wil ik daar zeker ook naar kijken”, zegt Sneller.

D66 vreest niet dat strengere wetten de kloof tussen burger en politiek zullen vergroten. “Elke gemeente heeft een gemeentehuis. Elke minister heeft een ministerie. Elke volksvertegenwoordiger heeft een raadszaal, Statenzaal, Tweede Kamer of Eerste Kamer. Er is altijd een plek om deze mensen te ontmoeten.” Sneller denkt dat politici thuis opzoeken “niet echt bijdraagt aan het overbruggen van de kloof”.