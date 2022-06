Gewonden door aanrijding tussen touringcar en auto bij Hoogeveen

In de buurt van Hoogeveen (Drenthe) zijn maandag verscheidene gewonden gevallen door een aanrijding tussen een auto en een touringcar. Het ongeval gebeurde volgens de politie rond 11.55 uur op de Fluitenbergseweg in het dorp Fluitenberg.

De bestuurster van de auto zit ernstig bekneld. De brandweer is bezig haar eruit te halen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. Vijf mensen die in de touringcar zaten zijn lichtgewond geraakt. In de bus zaten ongeveer 45 mensen, voornamelijk ouderen. “Zij waren onderweg naar een horecagelegenheid. Ze zijn heel erg geschrokken.”

De ouderen worden opgevangen in de horecagelegenheid, waar ze zijn gecontroleerd door ambulancemedewerkers. Een inzittende is overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie. Verder wordt voor alle betrokkenen slachtofferhulp geregeld. De gemeente Hoogeveen zorgt voor vervangend vervoer om de groep die in de touringcar zat terug naar huis te brengen.

Meerdere hulpdiensten zijn ingeschakeld vanwege het ongeval. De weg is afgesloten.