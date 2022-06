Groningenveld dit najaar op waakvlam, boorputten blijven open

Het gasveld in Groningen gaat in oktober zoals eerder aangekondigd op de waakvlamstand. Wel blijven alle boorputten voorlopig nog open. Dat is volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) nodig om gezien de onzekere omstandigheden op de energiemarkt “maximale flexibiliteit te houden”.

In oktober stopt de reguliere gasproductie in Groningen. Er wordt dan alleen nog de beperkte hoeveelheid gas opgepompt die nodig is om de installaties draaiende te houden. De gaswinning kan dan in geval van uiterste nood, bijvoorbeeld een zeer strenge winter waarin acute tekorten ontstaan, snel worden hervat.

Doordat alle boorputten open blijven, wordt in de waakvlamstand circa 2,8 miljard kubieke meter gas opgepompt. Dat is iets meer dan eerder was voorzien. In het nog lopende gasjaar, dat eind september afloopt, wordt maximaal 4,54 miljard kubieke meter gas gewonnen uit het Groningenveld.

Het is de bedoeling de gaswinning in Groningen in 2023 of 2024 helemaal te beƫindigen, maar dat blijft afhankelijk van de internationale situatie. De gaswinning veroorzaakte jarenlang aardbevingen in delen van de provincie, met schade en onveiligheid voor de bewoners tot gevolg.

Gezien de hoog opgelopen prijzen en dreigende tekorten gaan de laatste tijd stemmen op om toch gas te blijven winnen in Groningen. Maar dat kan niet veilig, benadrukt Vijlbrief nog maar eens. Alleen wanneer levensbedreigende situaties ontstaan, bijvoorbeeld als er geen gas meer is voor ziekenhuizen, kan heropening in beeld komen.