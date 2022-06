Hoekstra relativeert gevaar van verlamming Franse politiek

Het moeilijke parket waar de Franse president Emmanuel Macron in verkeert nu hij zijn meerderheid in het parlement kwijt is, is zo uitzonderlijk niet, zegt buitenlandminister Wopke Hoekstra. Hij wil niet beamen dat er politieke verlamming dreigt in het belangrijke EU-land.

Hoekstra brengt in herinnering dat de Nederlandse politiek ook geen abc’tje is. “Elk land heeft te maken, altijd, met een moeilijk politiek landschap. Dat geldt ook voor ons eigen land.”

Macron staat nu voor de taak om het beste ervan te maken, aldus Hoekstra bij aankomst in Luxemburg voor overleg met zijn EU-collega’s. Tot dat moeilijke landschap “heb je je altijd dan weer als politiek toe te verhouden”.

Het kabinet is als vanouds terughoudend om zich uit te spreken over andermans binnenlandse politiek.