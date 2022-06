Kabinet: nog geen gastekort, toch treedt crisisplan al in werking

Het kabinet doet opnieuw een dringende oproep om minder gas te verbruiken. Het stelt daarnaast een crisisplan in werking waar maatregelen in staan voor het geval daadwerkelijk tekorten ontstaan. Nu is dat nog niet het geval, benadrukken minister Rob Jetten (Energie) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

De eerste fase van het zogenoemde Bescherm- en Herstelplan Gas staat nog in het teken van “vroege waarschuwing”, zegt energieminister Rob Jetten. De stap is bedoeld om het risico dat er komende winter daadwerkelijk te weinig gas beschikbaar is, zo klein mogelijk te maken.

Ook in de zomer kan iedereen daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door de airconditioning minder vaak aan te zetten of korter te douchen. “Elke kuub gas telt”, aldus Jetten. Het kabinet wijst daarnaast opnieuw op de voordelen van extra isolatie, waarmee het gasverbruik ook kan worden verminderd.

Voor bedrijven bestaat al een energiebesparingsplicht. Die wordt aangescherpt en er komt meer capaciteit beschikbaar voor handhaving. Het crisisplan stelt het kabinet daarnaast in staat de situatie op de gasmarkt nauwlettender te volgen, doordat energiebedrijven de overheid dagelijks moeten informeren over leveringen.

Ingewijden bevestigden eerder al dat het kabinet de beperkingen opheft die uit klimaatoverwegingen waren gesteld aan de stroomproductie in kolencentrales. Het gas dat door die verschuiving bespaard wordt, kan helpen de gasvoorraden voor de komende winter beter op peil te brengen, is de inschatting.