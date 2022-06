Meer dan 500 mensen met corona op verpleegafdelingen ziekenhuizen

Voor het eerst in ruim een maand liggen er meer dan 500 mensen met corona op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen. De klinieken behandelen momenteel 528 mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Dat zijn er ongeveer 100 meer dan voor het weekeinde, en zo’n 200 meer dan twee weken geleden.

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dat onderscheid wel en ziet de laatste tijd daadwerkelijk meer opnames vanwege coronaklachten.

Op de intensive cares is het vooralsnog relatief rustig. Daar liggen momenteel 22 mensen met corona. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand rond dat niveau.

In totaal liggen er nu dus 550 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat is het hoogste aantal sinds 13 mei, ruim een maand geleden. Het is wel aanzienlijk minder dan bij de laatste coronagolf. Van eind oktober tot eind april, ongeveer zes maanden lang, behandelden de ziekenhuizen continu meer dan duizend coronapatiënten. Op het hoogtepunt in december lagen er zelfs meer dan 2800 coronapatiënten op verpleegafdelingen en ic’s.