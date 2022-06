Minister: ontpoldering Hedwigepolder kan definitief doorgaan

De Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen kan definitief onder water worden gezet, schrijft minister Christianne Van der Wal (Natuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Partijen wilden eerst dat onderzoeken naar de aanwezigheid van schadelijke PFAS werden afgerond. Die onderzoeken geven volgens de minister geen aanleiding om te stoppen met het ontpolderen. Naar verwachting staat de Hedwigepolder, nabij de grens met Vlaanderen, eind september of begin oktober van dit jaar onder water.

De chemische stoffen PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol of problemen met het immuunsysteem of voortplanting. Aan de Belgische kant van de Schelde vervuilde het chemiebedrijf 3M het water met PFAS. Omwonenden hebben daardoor te hoge waarden van de stoffen in hun lichaam. Het wordt afgeraden om vaak vis of schelpdieren uit de Schelde te eten.

Maar volgens Van der Wal dalen de concentraties PFAS in het water. Bovendien ziet het ernaar uit dat die daling doorzet. In de Hedwigepolder mag bovendien niet worden gezwommen, gevist of drinkwater gewonnen worden. Van der Wal vindt dan ook dat de zeedijk verder kan worden afgegraven, waardoor de polder weer onder water komt.