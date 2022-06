OM halverwege tiendaags betoog moordverdenkingen Taghi

Het Openbaar Ministerie is halverwege het omvangrijke betoog waarin het uiteenzet wat Ridouan Taghi en zestien medeverdachten op hun kerfstok zouden hebben. Voor dit betoog, het requisitoir, zijn tien zittingsdagen uitgetrokken. Het sluitstuk ervan, de strafeisen, staat 28 juni op de agenda. Algemeen wordt aangenomen dat Taghi levenslang zal horen eisen. Tijdens de eerste twee weken is onder meer gesproken over de moorden op Samir Erraghib, Hakim Changachi, Ronald Bakker en Abderrahim Belhadj.

Het OM beschikt voor het bewijs over een grote hoeveelheid ontsleutelde chatberichten die door de verdachten zouden zijn gestuurd. Deze geven een ontluisterend beeld: slachtoffers worden ‘honden’ genoemd, die moeten gaan ‘slapen’ (straattaal voor vermoorden). Dat de zevenjarige dochter naast slachtoffer Erraghib zit als hij met kogels wordt doorzeefd, is niet erg. Erger is dat hij geen schot door het hoofd had gekregen, zou blijken uit chats die volgens het OM door Taghi zijn verstuurd.

Taghi is de onbetwistbare leider van de bende, aldus het OM, met Mao R. en Saïd R. (geen familie) als zijn voornaamste adjudanten. Taghi was ook telkens de opdrachtgever van de moorden waarvoor hij en de zijnen terechtstaan. Marengo draait om zes voltooide liquidaties en een reeks pogingen daartoe, over een periode van zeventien maanden.

Wraak – bijvoorbeeld omdat het vermoeden bestaat dat iemand met de politie heeft gepraat – en genoegdoening waren de voornaamste motieven, maar volgens het OM was ook het “vóór zijn van wraakacties van de tegenpartij” reden om te moorden.

Het requisitoir is de voorlopige climax in het proces, dat in maart 2018 begon met een eerste inleidende zitting. Toen maakte justitie bekend dat het over een kroongetuige beschikt. Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van Taghi hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering.

Nog geen week na de zitting in maart 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum. In juli vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige. Deze drie moorden maken overigens geen deel uit van het Marengoproces.