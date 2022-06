Organisatie boerenmanifestatie waarschuwt deelnemers

De boerenorganisaties die voor woensdag een manifestatie hebben georganiseerd in het Gelderse Stroe hebben mogelijke deelnemers dit weekeinde per mail en in appgroepen gewaarschuwd dat het “een vreedzame demonstratie” moet worden. Het gebruik van alcohol is om die reden bijvoorbeeld absoluut verboden, aldus Wim Brouwer van boerenorganisatie LTO Gelderse Vallei.

Er worden woensdag vele duizenden boeren en sympathiserende burgers verwacht in de gemeente Barneveld. Sommige deelnemende groepen hebben aangekondigd dat ze op de tractor naar de Gelderse Vallei komen. De organisatie wil niet dat boeren op trekkers over de snelwegen gaan rijden, wat overigens ook formeel verboden is. Op de provinciale wegen rond Stroe moeten de actievoerders altijd voorrang geven aan hulpdiensten en rouwstoeten, staat in de verzonden mail.

Wegbeheerder Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat ze dinsdag en woensdag de verkeersberichten goed in de gaten moeten houden. Naar verwachting zullen dinsdagavond al groepen boeren uit afgelegen gebieden zoals Schiermonnikoog op pad gaan. Dat kan leiden tot verkeersmaatregelen op snelwegen.

Burgemeester Jan Luteijn van Barneveld besluit maandagmiddag of de manifestatie door kan gaan. De openbare orde en de veiligheid mogen niet in het geding komen, aldus zijn woordvoerster. De manifestatie zou woensdag om 12.00 uur moet beginnen en tot ongeveer 15.00 uur duren.