Proces tegen voorman Viruswaarheid Willem Engel begint

De rechtbank in Rotterdam begint maandag met het proces tegen Willem Engel, die in maart werd aangehouden voor het plaatsen van een reeks opruiende coronagerelateerde berichten op sociale media. Tijdens de zogeheten regiezitting krijgt de voorman van Viruswaarheid de gelegenheid onderzoekswensen in te dienen in aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Eind vorig jaar werd een collectieve aangifte, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Ze vinden dat Engel zich schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Engel (45) heeft de tenlastelegging zelf gedeeld op Twitter en spreekt daarbij van “de schandelijke opruiingszaak”.

Engel werd woensdag 16 maart op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen bij een stemlokaal in Rotterdam opgepakt wegens opruiing vanwege berichten die hij gedurende een lange periode – tussen juni 2020 en december 2021 – plaatste op sociale media. “Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet”, aldus het OM destijds.

Na twee weken voorarrest werd Engel op 30 maart onder voorwaarden vrijgelaten. Op 3 april werd hij opnieuw aangehouden, omdat hij de voorwaarden zou hebben geschonden met een interview dat op YouTube verscheen. Op 5 april oordeelde de raadkamer van de rechtbank dat het socialemediaverbod van Engel te ruim geformuleerd was, waardoor hij weer op vrije voeten kwam.