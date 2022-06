Rode Kruis haalt tenten weg bij aanmeldcentrum Ter Apel

Het Rode Kruis is maandagochtend gestart met het afbreken van alle tenten die het had opgezet op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De tweehonderd plaatsen die de tenten boden zijn niet meer nodig nu elders in het land extra opvangplekken voor asielzoekers zijn gecreƫerd.

Het afgelopen weekend hoefden in de nacht van zaterdag op zondag voor het eerst sinds weken geen mensen in de sportzaal, een tent of op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te slapen. Onder meer in het Limburgse Geleen is plek gevonden om vluchtelingen over te nemen uit Ter Apel.

Ook kondigde het kabinet vrijdag aan een crisisaanpak te starten voor de vastgelopen asielopvang. Het Rode Kruis zegt blij te zijn dat het kabinet “de crisis zo serieus oppakt”. “We hopen dat een menswaardiger oplossing nu dichterbij komt.” De organisatie zegt in contact te blijven met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, het ministerie en de veiligheidsregio’s om de ontwikkelingen “nauwlettend” te blijven volgen en mogelijk ondersteuning te bieden.