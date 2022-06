Schoten gelost bij aanhoudingen in Brabantse Woensdrecht

De politie heeft zondagavond in totaal zes mensen aangehouden in het Brabantse Woensdrecht en Bergen op Zoom na diefstal van een crossmotor. Tijdens een van de aanhoudingen loste een agent een waarschuwingsschot, ook een van de verdachten zou hebben geschoten, aldus de politie.

In de Koepelstraat in Bergen op Zoom werd bij een woningoverval de motor buitgemaakt. Omstanders wisten een van de vermoedelijke daders in de Lekstraat aan te houden en over te dragen aan de politie. Agenten arresteerden nog twee andere verdachten in die plaats.

In het verderop gelegen Woensdrecht werden nog drie verdachten aangehouden. Daarbij zouden de schoten zijn gelost. Ook werd daar een crossmotor gevonden. Onderzocht wordt of het gaat om het gestolen exemplaar.