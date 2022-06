Steeds meer donorkinderen willen weten wie hun ouders zijn

Steeds meer mensen willen weten dankzij welke spermadonor ze geboren zijn of dankzij wie ze zwanger werden. Vorig jaar kwamen er 1415 verzoeken om informatie binnen bij de organisatie die erover gaat, de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). Dat is het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. Vergeleken met 2020 steeg het aantal aanvragen met 30 procent.

De stichting kreeg vorig jaar 343 verzoeken om “persoonsidentificerende donorgegevens” van behandelingen van voor 1 juni 2004. Dat is bijna evenveel als in 2019 en 2020 bij elkaar. Donorkinderen vroegen 61 keer om “fysieke en sociale gegevens” over de donor, en ook dat is vrijwel evenveel als de twee voorgaande jaren bij elkaar opgeteld.

Wettelijke ouders vroegen 457 keer om informatie over de spermadonor die hun kinderwens heeft vervuld. Dat is het hoogste aantal ooit.

Het aantal verzoeken om informatie stijgt al ongeveer tien jaar, zegt de stichting, “maar de groei is dit jaar groter dan voorheen”. In maart en december kwamen er opvallend veel aanvragen. Dat zou te maken kunnen hebben met media-aandacht, bijvoorbeeld een documentaireserie over dokter Jan Karbaat, die tientallen vrouwen zwanger maakte met behulp van zijn eigen sperma.