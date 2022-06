Tekort dreigt aan medicatie bij hersen- en hartinfarcten

Wereldwijd dreigt een tekort te ontstaan aan twee medicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van longembolie, een hartinfarct en een herseninfarct. Voor de behandeling van die laatste aandoening bestaan geen alternatieven, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

De tekorten aan Actilyse (alteplase) en Metalyse (tenecteplase) worden veroorzaakt door een toename van het aantal gebruikers van de medicijnen en productieproblemen bij de fabrikant. Tot begin 2024 wordt er naar verwachting minder van de producten geleverd dan gewoonlijk.

In Nederland worden jaarlijks zo’n 10.000 patiënten met de medicatie behandeld. Het zelf bereiden van de medicijnen is zeer complex, aldus de inspectie – en daarom niet mogelijk. Wel mogen er tijdelijk vergelijkbare geneesmiddelen uit het buitenland worden geïmporteerd. Dat zal het tekort echter niet volledig oplossen, zo denkt de inspectie.

Wel mogen ziekenhuisapotheken de medicijnen tijdelijk uitwisselen, omdat er in sommige ziekenhuizen meer voorraad is dan in andere. Ziekenhuisapothekers mogen geneesmiddelen volgens de Geneesmiddelenwet normaal alleen leveren aan patiënten.