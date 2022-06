Van der Burg snapt kritiek Inspecties op opvang asielkinderen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) snapt de kritiek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd “heel goed” over de slechte asielopvang van kinderen en jongeren. “Dit is niet hoe wij kinderen in Nederland willen opvangen, dat is ook mijn zorg en heb ik herhaaldelijk laten weten de afgelopen periode”, laat hij in een reactie weten.

Volgens de brandbrief van beide Inspecties krijgen minderjarige asielzoekers door de slechte opvang te maken met stress en geweld, en hebben ze onvoldoende toegang tot zorg en onderwijs. Meer dan 10.000 minderjarigen verblijven in de asielopvang, van wie 1450 zonder ouders of begeleiders.

Het grote probleem is dat de asielopvang vol zit, aldus de staatssecretaris. Daardoor kunnen kinderen niet doorstromen naar andere opvanglocaties. Wel wordt er volgens Van der Burg geprobeerd om de situatie te verbeteren op locaties waar jongeren en kinderen zitten, bijvoorbeeld door aparte ruimtes te creƫren waar activiteiten kunnen plaatsvinden.

Van der Burg zegt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te zoeken naar doorstroommogelijkheden en naar extra opvangplekken die wel voldoen om jongeren en kinderen op te vangen.

De asielopvang dreigt vast te lopen. Het kabinet besloot daarom vorige week vrijdag de asielopvang aan te merken als nationale crisis. Kabinetsleden gaan zich intensiever met de problemen bemoeien. De leiding van het crisisoverleg is in handen van de Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Maandagmiddag is er crisisoverleg.