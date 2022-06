Aantal geregistreerde coronagevallen stijgt verder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel positieve uitslagen van coronatests het afgelopen week registreerde. Het aantal mensen dat na een coronatest bij de GGD besmet blijkt, neemt na maanden van daling de laatste weken weer toe.

In de afgelopen zes dagen kwamen er bijna 22.000 positieve testuitslagen bij het RIVM binnen. Dat zijn al zo’n 6000 gevallen meer dan in de zeven dagen daarvoor. Bij de publicatie van de vorige weekcijfers stelde het RIVM dat de toename van het aantal positieve testuitslagen waarschijnlijk het begin is van een nieuwe coronagolf.

Wie coronaklachten heeft of een positieve zelftest heeft, hoeft niet per se meer naar de GGD om een eventuele besmetting bevestigd te krijgen. Het aantal geregistreerde positieve testuitslagen zegt dus niet alles over de verspreiding van het virus. Het RIVM meldt dinsdag ook nieuwe resultaten uit rioolwatermetingen. Vorige week berichtte het instituut dat het aantal virusdeeltjes dat in het rioolwater gevonden wordt ook sinds een aantal weken toeneemt. Het aantal coronapatiƫnten in de ziekenhuizen stijgt eveneens.