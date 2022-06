Van der Burg: uitblijven akkoord leidt niet tot acute problemen

Dat het kabinet nog geen akkoord heeft bereikt met de veiligheidsregio’s, leidt volgens staatssecretaris Eric van der Burg nog niet tot problemen met de opvang van asielzoekers. “Het speelt voor nu, de komende dagen en volgende week geen rol”, zei de bewindsman na het overleg met het Veiligheidsberaad. “We hebben ook in die zin de tijd om te zorgen dat het op een goede manier gebeurt.”

Dat er nu niet opnieuw problemen ontstaan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, komt vooral door de extra opvangplekken die veiligheidsregio’s vrijdag hebben toegezegd. In ruil daarvoor zou het kabinet met structurele problemen komen voor de asielcrisis. Hierover sprak het kabinet maandagavond in Utrecht met het Veiligheidsberaad, bestaande uit de burgemeesters die de veiligheidsregio’s voorzitten.

Als er volgende week nog steeds geen akkoord ligt “dan moeten we dan weer verder kijken”, zegt Van der Burg desgevraagd. Zowel hij als Veiligheidsberaad-voorzitter Hubert Bruls denkt deze week een overeenstemming te kunnen bereiken, hoewel het overleg op maandag naar verluidt stroef verliep. “Maar tot nu toe hebben de veiligheidsregio’s gezegd: zolang we met elkaar in gesprek zijn, zullen er geen problemen ontstaan”, aldus Van der Burg. Hij heeft “geen enkele reden daaraan te twijfelen”.