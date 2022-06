A1 van Amersfoort tot Apeldoorn afgesloten om boerenprotest

De A1 van Amersfoort tot Apeldoorn wordt in beide richtingen afgesloten, meldt de politie. “We zien dat het helemaal is vastgelopen en met deze maatregel willen we bereiken dat het verkeer daar oplost. Zodra dat is gebeurd, wordt de afsluiting zo snel mogelijk opgeheven.”

De ANWB verwacht dat het uren gaat duren voordat de weg weer open kan.

De maatregel wordt genomen wegens de drukte rondom het boerenprotest in Stroe. Volgens de ANWB zit de weg vast omdat de boeren op tractoren de afslag naar Stroe willen nemen. Vanwege de drukte doet de gemeente Barneveld een dringende oproep aan iedereen om niet meer naar het boerenprotest te komen.