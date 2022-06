Advocaat wil vrijspraak voor verdachte overval op Nikkie de Jager

De advocaat van Said O. (33) wil dat de rechtbank zijn cliënt vrijspreekt van de gewapende overval op YouTube-ster Nikkie de Jager en haar vriend. Tegen de Rotterdamse verdachte is vorige week negen jaar cel geëist, maar volgens raadsman Dirk Timmermans is het bewijs te dun.

De verdenking tegen O. is vooral gestoeld op het feit dat zijn telefoon op de dag van de overval in Uden in augustus 2020 gedeeltelijk dezelfde route aflegde als die van een medeverdachte. Ongeveer 25 minuten na de overval straalde O.’s telefoon bovendien een zendmast in het nabijgelegen Valburg aan, wat volgens de politie past in de tijdlijn.

Timmermans noemde het aangevoerde bewijs woensdag in zijn pleidooi “volstrekt onvoldoende om de betrokkenheid van mijn cliënt aan te tonen”. Zo ontbreken in de bewijsvoering DNA-sporen en vingerafdrukken, stelt de advocaat. Ook wordt O. niet geïdentificeerd aan de hand van de camerabeelden die van de overvallers zijn gemaakt en voldoet O. volgens zijn raadsman niet aan het signalement dat de slachtoffers hebben opgegeven.

De advocaat zegt verbaasd te zijn dat justitie verdachte O. desondanks beschouwt als kernlid van een criminele organisatie, die zich in 2020 bezighield met inbraken en overvallen op vermogende en bekende Nederlanders, onder wie ook René van der Gijp.

Nikkie de Jager werd op 8 augustus 2020 overvallen. De make-upartieste en haar vriend werden vastgebonden op stoelen met ducttape, tiewraps en touwen. De overvallers gingen ervandoor met waardevolle sieraden, sleutels en een tas van het merk Louis Vuitton.

Donderdag volgen de pleidooien van de advocaten van de twee andere Rotterdamse verdachten van de gewapende overval. Dat zijn Hamza T. en Eddie N, die celstraffen van respectievelijk tien en acht jaar tegen zich hoorden eisen. De rechtbank doet op 8 juli uitspraak.