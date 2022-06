ANWB: files op de snelwegen nemen langzaam af

De ANWB ziet dat de files op de snelwegen rond 08.45 uur iets afnemen. “Het lijkt erop dat de meeste boeren zo langzamerhand Stroe hebben bereikt”, zegt een woordvoerder. De verkeersdienst schat dat de ochtendspits tot nu toe twee keer zo druk was als een reguliere woensdagochtendspits.

Wel is het nog druk op de A27 in Noord-Brabant, op de A50 richting Arnhem en op de A28 richting Zwolle. En ook bij Den Haag is nog veel vertraging, ook omdat uit voorzorg de A12 vanaf Prins Clausplein naar Den Haag is afgesloten. Ook de dagelijkse files nemen af, stelt de ANWB.