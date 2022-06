Boeren rijden tegen verkeer in op oprit A7, forse vertraging

Een groep boeren heeft woensdag tegen de rijrichting ingereden op de oprit van de A7, zo meldt een woordvoerder van de politie. De politie probeerde te handhaven door een toegangsweg in de buurt van het Friese Drachten te blokkeren, maar dit werd omzeild door de trekkers. De woordvoerder spreekt van een “zeer onveilige situatie” en meldt verder dat de zware voertuigen niet meer tegen te houden waren.

De politie gaat nu in gesprek met de boeren. Er is forse vertraging in beide rijrichtingen op de weg.

Volgens Omrop Frysl├ón hadden trekkers zich in de ochtenduren verzameld om langzaam te gaan rijden over de A7, als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de politie is van tevoren gezegd dat ze zouden handhaven “waar we kunnen”. Toen de politieblokkade werd omzeild door de boeren is echter besloten deze op te heffen. “Er was echt een groot veiligheidsrisico”, meldt de politiewoordvoerder.

De woordvoerder kan nog niet melden of er boetes zijn uitgedeeld.