Enkele honderden boeren beboet rond boerenprotest

De politie heeft rond het boerenprotest woensdag enkele honderden boetes uitgedeeld. Dat laat nationaal commandant bij de politie Willem Woelders weten. Vele boeren gingen op verschillende plekken in het land de snelweg op met tractoren en overtraden daarmee de regels. De organisatie van het protest in Stroe had juist opgeroepen de rijkswegen te mijden.

Volgens Woelders is er bij excessen ingegrepen door de politie. “Dat alle weggebruikers veilig thuiskomen is en was ook vanavond prioriteit.” Woelders zei eerder op de dag bij de NOS dat er vanwege de massaliteit van de actie mondjesmaat gehandhaafd werd als tractoren toch de snelweg op gingen. Een woordvoerder van de landelijke korpsleiding zei dat het ondoenlijk was om dat overal te voorkomen.

Onder meer op de A1 kregen boeren die op tractoren reden een boete uitgedeeld. Toen ze na afloop van het boerenprotest in Stroe de weg weer op gingen om huiswaarts te gaan, reden ze naast elkaar op de snelweg en zorgden daardoor voor gevaarlijke situaties. “Ze zijn staande gehouden, een deel is bekeurd”, aldus de politie op Twitter.

In onderlinge communicatie riepen boeren elkaar woensdag op de kentekens van hun tractor te verwijderen, mogelijk om een boete voor het rijden op de snelweg te voorkomen. De politie stelde woensdag ook achteraf te kunnen handhaven, bijvoorbeeld door camerabeelden na te trekken. Het is nog niet verplicht voor trekkers om kentekens te voeren. De regel om dit wel te doen ging weliswaar met ingang van 1 januari in, maar tot 1 juli geldt een coulanceperiode om de regel daadwerkelijk in te voeren.