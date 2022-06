Gemeente Barneveld kijkt terug op ‘goed verlopen’ protestdag

De gemeente Barneveld kijkt ondanks zorgen vooraf terug op een goed verlopen boerenprotestdag, zo oordeelt burgemeester Jan Luteijn woensdagavond. De protestactie van de boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet werd door tienduizenden mensen in Stroe bijgewoond. Er waren volgens Luteijn geen grote incidenten. Hij spreekt van een “relatief rustig verloop”.

Aan de actie ging een “intensieve week van voorbereidingen met meerdere partijen” vooraf. Maandag gaf Luteijn toestemming voor de demonstratie. In en rondom Stroe stelde de gemeente een alcoholverbod in en aan voorwaarden op het gebied van verkeersveiligheid en openbare orde moest worden voldaan. De gemeente was naar eigen zeggen voorbereid op een “hectische demonstratiedag”.

Ondanks de voorwaarden ontstond er een grote verkeersdrukte in aanloop naar de demonstratie, waardoor de gemeente moest oproepen niet meer naar Stroe te komen. “De gevolgen voor het verkeer waren groot”, aldus Luteijn, die onverwacht ook veel vrachtwagens bij het protest in zijn gemeente zag. “Dit is een aandachtspunt waar een volgende keer nog meer rekening mee gehouden zou moeten worden.” Daarnaast moesten hulpdiensten in actie komen vanwege de warmte waar aanwezigen last van hadden, en moest er water uitgedeeld worden op het terrein in Stroe en op de toegangswegen.