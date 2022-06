Gestrande boeren en burgers op A1 krijgen water vanwege hitte

De boeren en burgers die zijn gestrand op de A1 krijgen water vanwege de hitte. Politie, brandweer en gemeente delen het water uit, laat de politie weten. Het is ter plekke ongeveer 25 graden.

De A1 is afgesloten tussen Amersfoort en Apeldoorn vanwege drukte door het boerenprotest in het Gelderse Stroe, dat aan de snelweg ligt. Het verkeer op de A1 is vastgelopen en de politie wil dat die mensen eerst weer kunnen wegrijden voordat er nieuwe mensen de snelweg op komen. De afsluiting wordt opgeheven wanneer de opstopping is opgelost.