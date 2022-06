Drie inzittenden tractor gewond door aanrijding met truck op A12

Drie inzittenden van een tractor zijn gewond geraakt door een aanrijding met een vrachtwagen op de A12 bij Ede, aldus de politie. De gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Het gaat om twee vrouwen van 40 en 17 uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland) en een 40-jarige man die daar ook vandaan komt.

De Gelderlander meldde dat de tractor zijn bak te hoog had hangen terwijl hij op de snelweg reed en daardoor tegen een snelwegbrug knalde. Getuigen zeiden tegen de Gelderlander dat de vrachtwagen die vlakbij de trekker reed, moest uitwijken. Volgens hen zou de truck het landbouwvoertuig niet hebben geraakt.

De politie kan dat niet bevestigen en gaat vooralsnog uit van een aanrijding. “We doen momenteel zorgvuldig onderzoek naar het ongeval. Dat kost uiteraard tijd, waardoor we nog niet meer kunnen melden”, reageert de politie op Twitter.

De A12 is richting Utrecht dicht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal, meldt de ANWB. Omrijden kan via de A50 en A15, maar automobilisten kunnen de omgeving voorlopig beter mijden. Het was op de A12 al zeer druk vanwege de afsluiting van de A1. Die weg was urenlang van en naar Stroe afgesloten vanwege het boerenprotest in de Gelderse plaats. Rond 16.00 uur trokken de boeren met hun landbouwvoertuigen huiswaarts.

Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers de wegen van en naar Stroe te mijden. Met name rond Arnhem, waar de omleidingsroutes liepen, was het druk. Later op de avond moeten weggebruikers ook in het zuiden van het land rekening houden met trekkers op de weg. Op de A27 richting Gorinchem staat er daardoor file.