Minister Kuipers: hou je aan de basismaatregelen tegen Covid

Zorgminister Ernst Kuipers roept alle Nederlanders op zich aan de basismaatregelen te houden om een besmetting met corona te voorkomen. De vele 60-plussers die hun tweede herhaalprik nog niet hebben gehaald, moeten dat alsnog doen. “Haal die herhaalprik.”

Het is nu nog niet nodig om extra maatregelen te nemen, zei Kuipers na afloop van een extra overleg met de meest betrokken ministers, over de toegenomen coronabesmettingen. Een nieuwe vaccinatieronde is ook nog niet nodig. De afgelopen week is het aantal besmettingen met meer dan 70 procent gestegen. Ook stijgt het aantal patiënten dat met ernstige klachten door een coronabesmetting in ziekenhuizen ligt.

Extra maatregelen zijn nog niet nodig, maar de basismaatregelen zijn nu wel weer relevanter, stelt Kuipers. “Hou je aan de basismaatregelen die iedereen ondertussen kan dromen. Was je handen, ventileer goed, hou afstand waar dat mogelijk is.” En hou rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid. “Zij zijn nog meer beducht op het oplopen van deze infectie.”

Een nieuwe opleving zoals nu verbaast hem niet. “We weten dat het virus niet weg is. Er zijn telkens nieuwe varianten, zoals nu de nieuwe varianten van Omicron. Die zijn heel erg besmettelijk, maar gelukkig niet heel erg ziekmakend.” Dat geldt niet echter niet voor iedereen. “Een deel van de besmette mensen wordt zo ziek, dat ze hulp nodig hebben.”

Kuipers heeft geen cijfers over de hoeveelheid patiënten die vanwege corona in het ziekenhuis zijn opgenomen en het aantal patiënten dat in het ziekenhuis is besmet. Voor het verplegend personeel maakt dat overigens ook niet uit, stelt de zorgminister.

“Voor verpleegkundigen is het gewoon meer werk. Alle patiënten met Covid moeten in isolatie worden verpleegd, ook als ze een gebroken been hebben.” In vergelijking met omringende landen is het percentage ziekenhuispatiënten in Nederland met Covid laag. “Dat geeft aan dat de stijging nog verder kan doorzetten.” Kuipers verwacht geen hele hete coronazomer, maar zegt dat uitval van ziekenhuispersoneel de voornaamste bron van zorg is.