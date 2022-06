Nu 167 gevallen apenpokken vastgesteld, deels door nameldingen

Het apenpokkenvirus is inmiddels bij 167 mensen in Nederland vastgesteld. Dat zijn er aanzienlijk meer dan eind vorige week, toen de teller op 95 positieve tests stond. Voor een deel komt dat door nameldingen, van eerdere bevestigingen van besmettingen die nu alsnog zijn verwerkt. Maar er zijn ook relatief veel nieuwe gevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet niet hoe groot de stijging zou zijn geweest zonder de nameldingen.

Eén patiënt in Nederland heeft in het ziekenhuis gelegen om te worden behandeld aan de huidklachten die bij de besmetting horen. Hij is hersteld en weer thuis.