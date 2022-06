Organisatie: Stroe is aftrap van een lange reeks betogingen

“Dit was de aftrap van een lange reeks betogingen.” Dat zei voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) bij het afronden van het sprekersprogramma tijdens het protest in het Gelderse Stroe tegen de stikstofplannen. “We zijn nog lang niet klaar”, aldus Van den Oever.

Na het afronden van het sprekersprogramma verliet een aantal betogers het terrein. Enkele duizenden blijven wachten op de band die nog gaat spelen.

Volgens de organisatie waren er 60.000 mensen met 20.000 trekkers naar de betoging gekomen. De gemeente Barneveld, waarvan Stroe deel uitmaakt, kan dat niet bevestigen.

Het officiƫle programma van het protest tegen de stikstof- en natuurplannen van het kabinet was omstreeks 13.15 uur begonnen. Eigenlijk zou het programma om 12.00 uur van start gaan, maar op dat moment waren nog veel mensen onderweg naar het terrein waar actie wordt gevoerd.

Tijdens de protestmiddag riep Van den Oever de tienduizenden mensen op het terrein op om in de zomerse temperaturen goed voor elkaar te zorgen. Hulpverleners bij de EHBO-post op het terrein zeiden dat er “enkele onwelwordingen” waren, waarschijnlijk door de hitte, maar dat er niets ernstig is gebeurd. Niemand is naar het ziekenhuis vervoerd.