Politie maakt identiteit ontsnapte tbs’ers bekend

De politie is dringend op zoek naar de 24-jarige Luciano Dijkman en de 27-jarige Sherwin Benshomin Windster. Dat maakten de politie en het Openbaar Ministerie woensdag bekend. De twee tbs’ers ontsnapten dinsdagavond uit de Pompekliniek in Nijmegen.

Dijkman is in 2021 veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs voor een gewelddadige overval. Windster kreeg in 2019 5,5 jaar cel en tbs voor afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers om het leven is gekomen, aldus het OM.

Onbekenden hadden een gat gemaakt in de omheining van de Pompekliniek. Het duo is vervolgens in een witte Volkswagen Golf met zonnedak gevlucht. “Meteen werd onder andere de politiehelikopter ingezet om de mannen op te sporen, maar tot nu toe is hun verblijfplaats onbekend.”

Dijkman is al vaker ontsnapt. Zo onttrok hij zich eind 2015 aan toezicht toen hij met verlof was tijdens zijn verblijf in een justitiƫle jeugdinrichting in Lelystad.